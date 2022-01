Volete un Samsung Galaxy S22 Ultra? BRUTTE notizie

L'aumento della domanda potrebbe portare i tempi di attesa per ricevere il futuro Galaxy S22 Ultra di Samsung a ben tre mesi. In poche parole, siate veloci con i preordini, perché si ipotizza una nube nera all'orizzonte per i clienti fan del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy S22 Ultra: si prevede una domanda altissima

Molteplici fughe di notizie ci hanno riferito che il Galaxy S22 Ultra sarà piuttosto costoso, anche se offrirà pochissimi aggiornamenti rispetto al Galaxy S21 Ultra e al Note20 Ultra. Ciò non dovrebbe necessariamente impedire alla maggior parte degli appassionati di prenderne uno. Tuttavia, potrebbe essere necessario attendere un po' prima di poter mettereci le mani.

Samsung pensa che venderà più S22 Ultra di quanti ne possa produrre

Il leaker di Twitter @dohyun854 ritiene che si potrebbe – potenzialmente – aspettare fino a tre mesi per mettere le mani su un nuovo flagship. Il leaker basa questa affermazione su una premessa piuttosto ottimistica di Samsung. L'azienda pensa che il terminale di punta si venderà come il pane e prevede che non sarà in grado di tenere il passo con la domanda.

Resta da vedere se la speculazione di Samsung si avvererà o meno. Non sarebbe necessariamente una cosa negativa per gli utenti finali, in quanto spingerebbe le persone ad acquistare il Galaxy S22 o il Galaxy S22+ e risparmiare qualche soldino. Sebbene le differenze hardware tra le varianti Ultra e non Ultra siano significative, quest'ultima offrirà comunque l'esperienza di punta Samsung per eccellenza.

Voi avete intenzione di acquistarne uno? Fatecelo sapere. Intanto vi ricordiamo che la presentazione è prevista per il 9 febbraio: nell'evento vedremo anche la gamma di tablet premium della compagnia, i Galaxy Tab S8.