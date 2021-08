OnePlus ha appena regalato l'unico modello di OnePlus 9 Pro in colorazione bianca. No, non è uno scherzo. All'inizio di questo mese, avevamo riferito che la compagnia cinese fosse al lavoro su una particolare iterazione del device in colorazione “White Pearl” per il suo ultimo fiore all'occhiello.

OnePlus 9 Pro: più unico che raro

Questa versione bianca è unica nel suo genere e ora l'azienda ha regalato questo modello particolarissimo ad un fortunato vincitore.

Per chi non lo sapesse, il produttore di smartphone cinese aveva recentemente rivelato la speciale variante White del suo telefono di punta del 2021 attraverso un video teaser. Mentre il 9 Pro è stato lanciato in tre colori, ovvero Morning Mist, Pine Green e Stellar Black, l'azienda adesso ha presentato anche una variante chiara. Tuttavia, è stato affermato che questo modello non sarà prodotto in serie né sarà disponibile sul mercato.

Quindi, non era noto il motivo per cui l'azienda avesse mostrato un dispositivo che non mirava a vendere. Ma subito dopo, il marchio ha deciso di organizzare un giveaway in cui ha selezionato un fortunato vincitore in Cina, il quale ha ricevuto l'unico 9 Pro bianco mai realizzato. Il vincitore è stato l'utente @朱海舟 che ha condiviso la notizia e la sua eccitazione per aver vinto lo smartphone su Weibo, il noto sito di microblogging cinese.

Mentre OnePlus 9 Pro è sostanzialmente identico a qualsiasi altra variante di colore in termini di specifiche, arriva con una differenza fondamentale, che è il pannello posteriore. Il brand ha dichiarato che questo modello sfoggia una tecnologia AG a doppio strato o una trama a riflessione diffusa che rende il dispositivo caldo e garantisce un'esperienza senza impronte digitali durante l'utilizzo dello stesso. Al momento, sembrerebbe che questa sia l'edizione più rara di un dispositivo OnePlus mai realizzato finora, poiché l'azienda ne ha realizzato solo un'unità.

