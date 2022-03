Volete un Mac Studio? Ora potete ritirarlo in un Apple Store!

Finalmente il nuovo Mac Studio è arrivato in commercio ed è disponibile, insieme allo Studio Display, per l'acquisto e il ritiro in giornata presso l'Apple Store.

Ad essere onesti, tutti i prodotti presentati e annunciati durante l'evento Peek Performance sono ora disponibili per l'acquisto presso negozi di terze parti o store della mela al dettaglio. Fra questi citiamo l'ottimo iPhone SE (2022), l'iPad Air (2022), e appunto, i nuovi device pensati per i professionisti. Non mancano poi, gli iPhone 13 in colorazione verde.

Mac Studio e Studio Display: disponibili, ma fate attenzione

Attenzione: in negozio potrete acquistare le configurazioni standard del Mac Studio con M1 Max o M1 Ultra; qualsiasi richiesta aggiuntiva non sarà possibile. Di fatto, per le modifiche Apple deve intervenire in fase di assemblaggio… ed ecco spiegati i tempi di consegna dilatati. Stesso discorso dicasi per il monitor Studio Display nella configurazione base con supporto regolabile in inclinazione. I costi sono di:

Mac Studio M1 Max: 2349€;

Mac Studio M1 Ultra: 4649€

Studio Display: 1799€.

Non dimenticate che ci sono anche i nuovi accessori (Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse) in colorazione nero/argento, ovviamente acquistabili separatamente.

Al contrario, i modelli di SE e iPad Air sono disponibili in più versioni e in più colorazioni. iPhone SE (2022) infatti, è il midrange più richiesto del momento: Apple sta registrando una richiesta superiore alle aspettative, anche se ampiamente prevista dagli analisti.

Il telefomno infatti, nonostante il design datato, gode di un processore di ultima generazione, un modem 5G e una batteria più longeva, promossa da molti recensori.

iPa Air 5G invece, è un prodotto pensato per la produttività e la creatività, potente come non mai grazie alla presenza del SoC Apple Silicon M1. Anche qui il design è “già visto”, ma è in linea con le ultime proposte premium di casa Apple: bordi sottili, stile industrial e tante colorazioni da scegliere.