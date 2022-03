Il monitor Studio Display esegue iOS 15.4, UFFICIALE

Stando a quanto emerge in rete, sembra che il nuovo monitor Studio Display di casa Apple esegua la versione completa di iOS 15.4; a riportare questa notizia ci pensa John Gruber di Daring Fireball.

Di fatto, basta andare in “Informazioni di sistema”, e pigiare quindi su “Grafica/Display”; a questo punto è possibile visualizzare il software nativo dello Studio Display, che mostra la “Versione 15.4 (Build 19E241)”. I più attenti sapranno che questo numero di modello è lo stesso che notiamo nelle versioni del firmware di iOS 15.4 e iPadOS 15.4.

Studio Display: iOS 5.4, ma ci sono dei bug

Il monitor viene alimentato da un potente chipset A13 Bionic, lo stesso che abbiamo negli iPhone del 2019, sull'iPad di nona generazione e perfino su iPhone SE del 2020. Serve per far funzionare la modalità “Center Stage” e per il sistema audio con sei speaker e audio spaziale al seguito.

Dopo averlo visto nella presentazione, sono arrivate le prime recensioni del pannello e molti si stanno lamentando della qualità delle immagini della webcam; diversi tester hanno definito la camera da 12 Megapixel come “orribile”.

Gruber ad esempio, ha affermato che la fotocamera è “terribilmente deludente” e “sorprendentemente povera“, con l'immagine “terribile” e il Center Stage che causa diversi “glitch“. Ecco le sue parole:

Anche in assenza di luce solare intensa, tutte le immagini della fotocamera Studio Display, in tutte le condizioni di illuminazione, sono sgranate, prive di contrasto e rendono i toni della pelle cadaverici. […] … Come può la qualità dell'immagine dalla fotocamera su un display da 1799€ essere così tanto peggiore —”ridimente peggiore —”della cameraun iPad Air da 389€ che utilizza lo stesso identico hardware della fotocamera? Per non parlare del confronto con la fotocamera frontale dell'iPhone SE da poco più di 500€. Abbiamo aspettato anni prima che Apple commercializzasse questo display eutti i tipi di persone usano telecamere peggiori per le videoconferenze ogni giorno, ma questa qualità dell'immagine è imbarazzante per un'azienda che rilascia gadget da 1799€. La funzione Center Stage sullo Studio Display dovrebbe essere chiamata Off-Center Stage. Se ci si muove, ci vogliono fino a 5 secondi prima che la funzione vi possa seguire e ricentrare. Imbarazzante. Sicuramente è un bug e mi aspetto che venga risolto. La qualità complessiva dell'immagine, scommetto, può e deve essere migliorata in una certa misura tramite aggiornamenti software, ma sarò sorpreso —”felicemente sorpreso, ma sorpreso —”se un update software trasformerà questa webcam in qualcosa di cui Apple dovrebbe essere orgogliosa .

L'OEM di Cupertino ha detto ai recensori che “ha scoperto un problema per cui il sistema non si comporta come previsto” e che “apporterà miglioramenti in un aggiornamento software“.