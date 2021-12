Volete un laptop da gaming? Sbrigatevi prima che sia tardi!

Il CEO di Razer avverte che i laptop da gioco diventeranno sempre più costosi nel 2022 a causa dell'aumento dei costi dei componenti.

Perché i PC da gaming saranno più costosi?

I PC portatili da gaming potrebbero diventare più costosi entro il 2022 a causa dell'aumento dei costi di produzione e della scarsità di componenti. Il CEO di Razer, Min-Liang Tan, ha postato una dichiarazione affermando che i prezzi dei laptop da gioco in programma per il rilascio nel 2022 aumenteranno a causa dell'incremento dei costi dei singoli chipset. Il suggerimento proviene da una fonte autorevole, quindi dovrebbe essere preso con un alto grado di affidabilità.

Il CEO di Razer sta anche incoraggiando gli acquirenti che intendono acquistare i laptop da gioco prima delle festività natalizie.

Questo è un produttore di periferiche e laptop e ha una serie di prodotti molto interessanti nel suo listino, ma molti altri sono in dirittura di arrivo. Il CEO ha affermato di aver appena terminato una riunione di revisione per la futura gamma di laptop da gioco dell'azienda per il 2022 e la conclusione è che potrebbero esserci aumenti significativi dei prezzi per i nuovi modelli.

Tan ha affermato che i clienti vedranno aumenti di prezzo per i laptop da gioco di nuova generazione su tutta la linea. Alcuni dei dispositivi in ​​attesa di lancio nel 2022 includono il rinnovato Razer Blade. Attualmente, molte delle offerte del brand nel segmento dei laptop da gioco hanno un prezzo elevato. L'incremento dei costi dei componenti è legato alla carenza globale di chip che, secondo alcune proiezioni, continuerà fino alla metà del 2022.

