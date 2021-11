Volete un iPhone 13 per Natale? Sbrigatevi!

Apple incoraggia i clienti a “fare acquisti in anticipo” poiché i vincoli di fornitura minacciano lo shopping natalizio. In poche parole: volete un novo device della mela o un iPhone 13? Sbrigatevi.

La fornitura di iPhone 13 (e non solo) è a rischio

Ora che siamo ufficialmente a novembre, Apple si sta preparando per la tanto importante stagione dello shopping natalizio. In un nuovo banner, attualmente in mostra sull'Apple Store Online, la compagnia incoraggia i clienti a iniziare a fare le compere per Natale in anticipo a causa dei diffusi vincoli di fornitura.

Apple ha avvertito che tutti i suoi prodotti dovranno affrontare notevoli vincoli di fornitura durante il trimestre dello shopping natalizio, inclusi iPhone 13, iPad e Mac.

Tenendo presente la carenza di semiconduttori, la compagnia ha inserito il nuovo banner sul sito Web per invogliare gli utenti a “fare acquisti in anticipo per la migliore selezione di preferiti per le vacanze“. Di fatto, l'azienda non ha ancora pubblicato il suo regalo annuale per le vacanze, che di solito fa durante le prime due settimane di novembre.

Inoltre, Apple ha annunciato che la sua finestra di ritorno per le vacanze estesa è ora in vigore. Apple dice:

Gli articoli acquistati presso l'Apple Online Store ricevuti tra il 1° novembre 2021 e il 25 dicembre 2021 possono essere restituiti fino all'8 gennaio 2022. Si prega di notare che tutti gli altri termini e condizioni forniti nella Politica di vendita e rimborsi dell'Apple Online Store sono ancora validi. applicabile in relazione a tali articoli acquistati. Tutti gli acquisti effettuati dopo il 25 dicembre 2021 sono soggetti alla Politica di restituzione standard.

