Volete un Apple Watch Ultra? Ci sono BRUTTE notizie

Se desiderate acquistare un nuovo Apple Watch Ultra, sappiate che ci sono brutte notizie oggi. Gli ordini sono stati tantissimi e sembra che l’azienda abbia finito le scorte disponibili. Trovarne uno è un’impresa e quindi le consegne stanno slittando anche di diverse settimane.

Oggi è il gran giorno: il super wearable della mela arriverà negli scaffali fra pochissime ore e molti clienti che ne hanno preordinato uno rimarranno delusi dallo scoprire di non aver la possibilità di prenderne uno. La domanda è stata superiore all’offerta, a quanto pare.

Apple Watch Ultra: averne uno è impossibile oggi

Il sito di MacRumors ha indagato a fondo sulla questione e ha scoperto che negli USA (e non solo, a quanto pare) gli ordini sono stati davvero tanti. Non sembrano esserci pezzi a sufficienza per tutti e quindi le consegne sono state slittate di diverse settimane. Per esempo, con consegne previste per il 29 settembre, siamo slittati al 12 ottobre in men che non si dica. Speriamo che la situazione non peggiori.

Certo, costa molto: 1099€ per la sola variante da 49 mm non sono certo pochi ma questo è un prodotto davvero eccezionale per gli amanti dello sport, per gli sportivi e non solo. Ci sono tante opzioni tra cui scegliere: Alpine Loop, Trail Loop e Ocean Band, ma la cassa rimane identica in tutti i casi.

Il nuovo Apple Watch Ultra ha un design rugged con cassa in titanio da 49 mm, un pannello con copertura in vetro zaffiro, cinturini pensati per i momenti più estremi e un pulsante speciale arancione che si può personalizzare. La batteria dura fino a 60 ore e c’è la super modalità low energy. Non di meno, troviamo il GPS a doppia frequenza.

Con i prezzi attuali, noi lo stiamo dicendo da settimane: conviene comprare un modello Series 7 se volete uno smartwatch della mela. L’Ultra, a nostro avviso, è destinato solo ad un target di super sportivi, mentre il Series 8 introduce così poche novità rispetto al vecchio modello che, forse, potrebbe non essere l’acquisto più sensato del momento. Molto meglio prendere il Watch Series 7 da 45 mm a 469,00€.

