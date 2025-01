Volantino Wellcome, il paradiso dei notebook: ecco le offerte di inizio anno

La catena tech Wellcome ha lanciato il suo primo volantino dell’anno, attivo fino al 27 gennaio. Al suo interno è possibile trovare numerosi prodotti in offerta, tra notebook, PC, tablet e altri accessori.

Le offerte da non perdere

Sono soprattutto i computer i principali protagonisti delle offerte Wellcome. Segnaliamo tre notebook: Acer Aspire 3 15 A315-44P a 429 euro (processore AMD Ryzen 5, 8/512 GB); Dell Inspiron 15 3530 a 659 euro (Intel Core i5, 16/512 GB); Acer Aspire 3 A315-59 a 609 euro (Intel Core i/, 8 GB / 1 TB).

Se preferisci un All-in-one, c’è Acer Aspire C 24 C24-1800 a 669 euro, con Intel Core i5, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Tra i tablet, imperdibile Samsung Galaxy Tab A9+: lo puoi trovare a 179,99 euro (invece di 199,99) in versione Wi-Fi 4/64 GB, oppure a 219 euro (anziché 249,99 euro) in versione 5G 4/64 GB.

Sfoglia tutte le offerte:

Immagini

Il volantino Wellcome prosegue fino al 27 gennaio, ma i prodotti in sconto resteranno attivi solamente fino a esaurimento scorte, in tutti i punti vendita (che sono segnalati anche sul volantino stesso) presenti in Italia.