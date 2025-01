Volantino Wellcome, disponibili tantissime offerte su notebook e accessori

La catena tech Wellcome ha lanciato un nuovo volantino, attivo fino all’8 febbraio, con tantissime offerte su un gran numero di prodotti, in particolare notebook.

Le migliori offerte Wellcome

Proprio sui notebook si concentra l’offerta di Wellcome. Come Acer Aspire 3 (modello A315-59), che è disponibile a soli 649 euro e include: processore Intel Core i7, 8 GB di RAM, 512 GB SSD e Windows 11 Home installato.

Più economico Lenovo V15 G4, in offerta a 499 euro, con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e, anche in questo caso, Windows 11 Home. Si alza il prezzo, ma resta comunque un ottimo affare, per Dell Latitude 5550 a 1.299 euro. Le specifiche includono: processore Intel Core Ultra 7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Il volantino Wellcome proseguirà fino all’8 febbraio, nei punti vendita disponibili in tutta Italia. Le offerte presenti al suo interno, ricordiamo, sono tuttavia valide solo fino a esaurimento scorte.