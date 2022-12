Volantino Unieuro: Xiaomi Mi Smart Band 6 (quasi) in REGALO

Scopri cosa ha in serbo per te il volantino Solo Online di Unieuro. Rinnovato con nuove offerte davvero spettacolari, ne abbiamo trovata una decisamente golosa. Oggi la Xiaomi Mi Smart Band 6 l’acquisti a soli 34,99 euro, invece di 44,99 euro. Con questo ordine risparmi il 22% dal prezzo di listino.

Tra l’altro in questo momento gode anche della consegna gratuita prima di Natale. Quindi potrebbe anche rivelarsi un’ottima idea regalo per queste feste. In alternativa puoi sempre prenotare un ritiro in negozio gratuito. Inoltre, con Klarna o PayPal decidi di pagarla in 3 rate a tasso zero da soli 11,66 euro al mese.

Unieuro Solo Online: Xiaomi Mi Smart Band 6 è la protagonista

Protagonista indiscussa del Volantino Solo Online di Unieuro è la Xiaomi Mi Smart Band 6. Questo dispositivo è molto più di una smartband e di uno smartwatch. Una volta indossato avrai sotto controllo tutto riguardo a salute, forma fisica e allenamento. Ogni informazione è chiara e consultabile dal suo ampio display AMOLED da 1,56 pollici.

Inoltre, le 30 modalità fitness – di cui 6 a rilevamento automatico – ti garantiscono un’analisi accurata dei tuoi allenamenti. In questo modo avrai un aiuto perfetto in grado di spingerti a raggiungere obiettivi realistici e performanti. La sua batteria ti accompagnerà in questo garantendoti una lunga durata di circa 14 giorni.

Anche la salute è costantemente monitorata. Indossa la Xiaomi Mi Smart Band 6 e avrai tutti i tuoi parametri vitali in vista. Frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno, ciclo femminile e tanto altro. Perciò cosa stai aspettando? Vai su Unieuro e approfitta dell’offerta. Acquistala a soli 34,99 euro, invece di 44,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.