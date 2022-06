Volantino Unieuro: Xiaomi Mi Smart Band 5 a un prezzo SUPER

Grazie al volantino Summer Black Friday di Unieuro oggi stesso ti aggiudichi l’incredibile Xiaomi Mi Smart Band 5 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Non ci credi? Allora sbrigati a metterlo nel carrello. Potrai fartelo spedire direttamente a casa, oppure prenotare un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te.

Si tratta di uno sconto molto interessante e unico nel suo genere. Meglio approfittarne subito, anche perché la promozione finirà tra poche ore. Quindi, a meno di 20 euro, lo Xiaomi Mi Smart Band 5 deve essere per forza tuo o per una persona speciale a cui devi fare un regalo.

Il suo ampio display a colori dinamici da 1,1 pollici ti permette di avere sott’occhio tutto quello che ti serve. Con questo modello hai il 20% in più di area di visualizzazione. Così hai semplificato l’accesso a tutte le notifiche e informazioni essenziali. Grazie a Unieuro acquisti un vero smartwatch speciale.

Unieuro: Xiaomi Mi Smart Band 5 è l’offerta del giorno

Non puoi non acquistare lo Xiaomi Mi Smart Band 5. Stiamo parlando dell’offerta del giorno di Unieuro. Una delle migliori offerte presenti sul nuovo volantino Summer Black Friday che finirà a ore. E poi con tutte le sue funzionalità si tratta di un vero e proprio personal trainer da polso.

Scegli tra 11 modalità sportive professionali che ti invogliano a fare più movimento per essere più in forma. Inoltre, potrai monitorare anche la frequenza cardiaca grazie ai sensori professionali di questo smartwatch. Xiaomi Mi Smart Band 5 è in grado di percepire qualsiasi anomalia.

Tieni sotto controllo anche il tuo sonno. Dormire bene, infatti, sarà semplice con questo smartwatch in offerta su Unieuro. Pensa che è in grado anche di registrare i tuoi pisolini e non solo le ore di sonno durante la notte.

Infine, migliora la tua salute con le tre modalità incluse: personal activity intelligence, monitoraggio dello stress ed esercizi di respirazione. Sarai sempre al 100% delle tue forze se ti lascerai consigliare da questo portento indossabile.

Sfrutta questa opportunità che solo Unieuro ti sta regalando. Acquista Xiaomi Mi Smart Band 5 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Sfrutta ancora per poche ore il nuovo volantino Summer Black Friday perché questo prezzo è davvero un sogno.

