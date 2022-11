Volantino Unieuro: arriva lo Xiaomi Black Friday, un mondo di RISPARMIO

Il nuovo volantino Unieuro Xiaomi Black Friday è un vero portento. I migliori prodotti sono in offerta a prezzi fantastici. Come questo Xiaomi Mi TV P1 43″ tuo a soli 246 euro, invece di 399,90 euro. Un prezzo decisamente interessante per adeguarsi al nuovo digitale terrestre.

In questo caso spendi poco e ottieni un ottimo televisore smart da 43 pollici grazie all’extra sconto del 5% direttamente in carrello. Completo di Android TV avrai in un unico posto le tue programmazioni preferite da digitale terrestre, ma anche le tue piattaforme preferite con film, serie TV, eventi live, docuserie e tantissimo altro.

Unieuro Xiaomi Black Friday: l’occasione giusta per fare shopping

Affrettati per acquistare i migliori prodotti Xiaomi in super offerta nella promozione esclusiva dedicata al Black Friday di Unieuro. Come questo fantastico Xiaomi Redmi Note 11 a soli 189,99 euro, invece di 249,90 euro. Si tratta di uno smartphone economico, ma prestante.

Grazie ai suoi 128GB di RAM puoi installare tutte le app che vuoi e goderti ogni contenuto che ami. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 rende tutto fluido ed estremamente veloce. Il display AMOLED ha una frequenza di aggiornamento elevata fino a 90Hz. Cosa vuoi di più a questo prezzo?

Continua la rassegna delle offertone di Unieuro con la smartband più amata al mondo. Stiamo parlando della Xiaomi Mi Smart Band 6 tua a soli 34,99 euro. Un prezzo super per un dispositivo da indossare subito al polso. Controlla frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e sonno. Monitora il tuo allenamento e, se sei una donna, anche il ciclo mestruale.

Se invece cerchi uno smartwatch allora non perderti lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite in offerta a soli 54,99 euro, invece di 79,99 euro. Personalizzalo con oltre 100 quadranti disponibili, monitora i tuoi esercizi con le 117 modalità di allenamento professionali. Controlla la tua salute in modo costante e preciso.

Riscalda il tuo ambiente ora che l’inverno si sta avvicinando con la Xiaomi Smart Tower Heater Lite a soli 94,99 euro, invece di 149,99. In un attimo rendi una stanza, come ad esempio il bagno, calda e confortevole con un’ottima gestione del risparmio energetico. Questo prezzo lo ottieni grazie all’extra sconto del 5% disponibile direttamente in carrello.

Ricordati che tutti questi articolo godono della consegna a domicilio gratuita o del ritiro gratuito presso il punto vendita Unieuro più vicino a te. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero.

