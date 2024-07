Volantino Unieuro, tante offerte sottocosto (anche a metà prezzo)

Sottocosto da Unieuro nel nuovo volantino valido dal 19 al 28 luglio. Come al solito, i prodotti in offerta sono tantissimi e di tutte le tipologie, dalle smart TV agli smartphone, passando per tablet, PC ed elettrodomestici, in promozione fino a esaurimento scorte.

I migliori sconti del volantino Unieuro

Ad esempio, smart TV Samsung OLED da 50" è disponibile a soli 740 euro, pari al 55% di sconto rispetto al prezzo originale. In evidenza anche il notebook Acer Aspire 3 a 549 euro (-21% di sconto) e il Samsung Galaxy S23 FE a 399 euro, ovvero il 44% di sconto sul prezzo di listino.

La promozione Sottocosto si applica anche agli iPhone: il modello 15 Pro è in offerta a 999 euro (19% di sconto), mentre iPhone 15 a 779 euro (-20% di sconto). Prezzi piccolissimi anche per Redmi Note 13 Pro 5G a 369 euro (-17%) e Redmi Watch 4 a 84,99 euro.

Qui potrete sfogliare l’intero volantino Unieuro:

La promozione Sottocosto è valida fino al 28 luglio, su una selezione di prodotti disponibili in scorte limitate. Per tutti gli altri articoli che non fanno parte della promozione sottocosto, ma sono comunque presenti in volantino, l’offerta vale fino al 31 luglio.