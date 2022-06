Volantino Unieuro Summer Black Friday: il risparmio è assicurato

Scopri tantissime occasioni con il nuovo volantino Summer Black Friday di Unieuro. Un vero e proprio mondo di sconti spettacolari che ti lasceranno a bocca aperta. Sono tre giorni che ne parliamo e le offerte sono davvero tante.

Tuttavia molti articoli stanno andando a ruba, quindi meglio sbrigarsi. Come l’eccezionale Apple Watch SE GPS 44mm tuo a soli 299,90 euro, invece di 339 euro. Incredibile questa promozione che ti permette di mettere al polso un gioiellino della tecnologia.

La tua salute sarà sotto controllo grazie al costante monitoraggio della frequenza cardiaca. Inoltre, potrai portarlo sempre con te perché è impermeabile all’acqua e alla polvere. Piscina, mare, terme, spiaggia, Apple Watch SE non teme proprio nulla.

Insomma, Unieuro Summer Black Friday è una vera occasione d’oro da non lasciarsi sfuggire. Metti a segno il risparmio con questa iniziativa fantastica. Selezionando come metodo di pagamento PayPal potrai anche pagare i tuoi ordini in 3 rate.

Unieuro: con il Summer Black Friday tutti vogliono la migliore tecnologia

Non perdere il treno di Unieuro carico di sconti. Il Summer Black Friday ha in serbo tantissime promozioni molto interessanti. Meglio approfittarne subito per non rischiare di rimanere a bocca asciutta e con il rimpianto di non aver acquistato quel prodotto che tanto desideravi.

Come l’eccezionale Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a soli 54,99 euro, invece di 69,99 euro. Che spettacolo di offerta! Questo smartwatch è veramente fenomenale. A parte il design accattivante e moderno, ma il suo display da 1,55 pollici è fotonico.

Accedi a tutti i tuoi dati con estrema facilità, gestisci le notifiche dallo smartphone con praticità, monitora la tua salute come la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue. Insomma, Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è una vera bomba incredibile.

Afferra al volo il Summer Black Friday di Unieuro. Scegli di risparmiare grazie a questo nuovo volantino ricco di offerte. Ogni promozione è dedicata a te che meriti il meglio. E se vuoi puoi anche pagare in 3 rate selezionando PayPal senza nemmeno dover fornire garanzie come busta paga o affini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.