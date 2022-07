Volantino Unieuro Summer Black Friday: PAZZIA Huawei Watch GT 2

Un’ondata di fresche offerte ci sta travolgendo. Lo tsunami degli sconti è partito dal Summer Black Friday di Unieuro e si sta riversando fino al 10 luglio 2022. Tuttavia, alcune offerte rischiano di finire a breve. Come il fantastico Huawei Watch GT 2 a soli 99,99 euro, invece di 229,99 euro.

Questo smartwatch non è solo bello esteticamente, ma ha anche le migliori funzionalità disponibili. Partiamo subito col dire che questo modello ha un’autonomia pazzesca. La sua batteria garantisce un utilizzo di 2 settimane dopo una ricarica.

Tutto ciò è possibile grazie al chip indossabile Kirin A1 e alla tecnologia intelligente di risparmio energetico sviluppati internamente da Huawei. Con un prodotto simile non si scherza proprio. Se stai cercando un compagno di avventure, questo è l’articolo che fa per te.

Grazie al Summer Black Friday di Unieuro lo acquisti a un prezzo decisamente vantaggioso approfittando del 56% di sconto! Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai dividere il totale in 3 comode rate senza dover fornire nessuna garanzia.

Unieuro Summer Black Friday: la svolta si chiama Huawei Watch GT 2

Con Unieuro Summer Black Friday l’affare è assicurato. Infatti, porti a casa l’incredibile Huawei Watch GT 2 a un prezzo favoloso: solo 99,99 euro, anziché 229,99 euro. Pazzesco vero? Non si chiamerebbe Summer Black Friday. Ma sbrigati perché le vendite impazzano e le scorte potrebbero finire in un attimo.

La sua estetica minimale lo rende uno smartwatch non solo sportivo, ma anche molto elegante. Il quadrante in vetro 3D è una novità che conferisce estrema qualità a questo modello e offre una visione senza cornici per farti concentrare sul contenuto e renderlo ancora più chiaro.

Ovviamente Huawei Watch GT 2 diventerà il tuo personal trainer di fiducia. Allenati personalmente e raggiungi i tuoi traguardi. Questo smartwatch si supporterà in ogni tuo sforzo e migliorare le tue prestazioni diventerà non solo una sfida, ma anche un piacere.

Tieni sotto controllo anche la tua salute. Monitora 24 su 24 la frequenza cardiaca e scopri come sta il tuo cuore sotto sforzo e anche al riposo. Saprai quanto e come hai dormito durante la notte grazie ai sensori che registrano la qualità del tuo sonno.

Insomma, Huawei Watch GT 2 è davvero completo. Mettilo nel carrello a soli 99,99 euro, invece di 229,99 euro. Approfitta di questa ghiotta occasione grazie al Summer Black Friday di Unieuro e pagalo in 3 rate scegliendo come metodo PayPal.

