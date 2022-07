Volantino Unieuro Summer Black Friday Gran Finale

Unieuro Summer Black Friday Gran Finale è l’ultimo colpo di coda del fantastico volantino che ci ha tenuti impegnati ad acquistare una marea di prodotti super scontati durante questi giorni. Pazzeschi, esilaranti, incredibili e molte volte pazzi, tutti i prodotti proposti hanno prezzi da capogiro.

Come questi Apple AirPods 2a generazione a soli 99,99 euro, invece di 149,99 euro. Un’offerta pazzesca che ti garantisce un risparmio davvero unico. Prendi al volo questi super auricolari, molto apprezzati da milioni di utenti, e cambia il tuo modo di ascoltare.

Sarai avvolto dalla musica e ogni chiamata risulterà chiara e comprensibile sia per te che per la persona con la quale stai conversando. La cancellazione attiva del rumore eliminerà le fastidiose interferenze del vento o la confusione che sta intorno a te o al tuo interlocutore.

Abbinali solo la prima volta e poi indossali semplicemente. Loro si connetteranno al tuo dispositivo automaticamente. E grazie a Unieuro, selezionando PayPal come metodo di pagamento, potrai pagarli in 3 rate senza dover fornire garanzie e attendere i lunghi ok per avere un finanziamento.

Unieuro Summer Black Friday Gran Finale: il meglio è sempre alla fine

Di solito si dice che il meglio deve ancora arrivare. Prova anche tu questo detto acquistando i migliori prodotti di tecnologia super scontati grazie alla Unieuro Summer Black Friday Gran Finale, l’iniziativa che sta appassionando milioni di utenti in tutta Italia. Ad ogni pagina dello store trovi un affare, soprattutto ora che sta per finire.

Come il nuovo Apple iPhone 13 128GB a soli 789 euro, invece di 939 euro. Va da sé che questo è un master top di gamma tra gli smartphone di tutti i tempi. La durata della batteria è notevolmente migliorata tanto che sembra non esaurirsi mai. Inoltre, il display Super Retina XDR restituisce immagini eccezionali.

Sperimenta la vera potenza con il chip A15 Bionic che trasforma tutto ciò che gestisce in fluidità, velocità e prestazioni elevate. Fai più cose contemporaneamente senza fastidiosi rallentamenti. E con il 5G, download, trasferimento dati, streaming e gioco online saranno ancora più speciali.

Unieuro Summer Black Friday Gran Finale è pazzesco. Approfittane ora finché sei in tempo. Le offerte non sono eterne, terminano il 10 luglio, ma le scorte ci mettono prima a finire in sold out. Quindi fiondati subito su questi due articoli e portateli a casa a questo prezzo favoloso.

