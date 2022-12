Volantino Unieuro Sottocosto: beccati questi Apple AirPods a 119€

Il nuovo volantino di Unieuro è un vero e proprio spasso. Con Sottocosto hai la possibilità di risparmiare parecchio sui migliori prodotti di tecnologia. Se non ci credi dai un’occhiata a questi fantastici Apple AirPods di 2a generazione. Oggi li acquisti a soli 119 euro, invece di 159 euro. Puoi anche pagarli in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Si tratta di un prezzo super conveniente che trovi solo da Unieuro. Pensa, in questi giorni puoi ottenere anche la consegna gratuita a domicilio prima di Natale. Oppure, puoi sempre decidere di prenotare un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te. Un’ottima opportunità valida anche come idea regalo.

Unieuro Sottocosto: portati a casa gli Apple AirPods a un prezzo regalo

A soli 119 euro gli Apple AirPods sono un vero e proprio regalo. Lo trovi solo su Unieuro grazie al Sottocosto e la consegna è gratuita. Potrai anche decidere di pagarli in comode rate a tasso zero da soli 39,66 euro selezionando come metodo di pagamento Klarna oppure PayPal. Niente male vero? Ma devi sbrigarti perché le scorte si stanno esaurendo.

Indossali subito e inizia a goderti una nuova dimensione del suono. Prima di tutto sono comodi e confortevoli grazie al loro design ergonomico che li rende anche particolarmente belli da vedere. Inoltre sono pratici. Grazie alla loro custodia di ricarica sono sempre pronti all’uso e si connettono automaticamente al tuo dispositivo quando li metti all’orecchio.

Effettua una chiamata utilizzando solo un auricolare. Poi inizia ad ascoltare musica indossando nel frattempo anche il secondo. La connessione ottimizzata ti permette di passare da mono a stereo senza interruzioni del suono. I bassi sono profondi e gli alti cristallini. E con la cancellazione attiva del rumore sarai sempre concentrato su quello che stai ascoltando.

Scegli di risparmiare grazie al Sottocosto di Unieuro. Le offerte sono tantissime, ma puoi incominciare assicurandoti questi preziosi auricolari a un prezzo da sballo prima che la promozione finisca per sold out. Mettili subito nel carrello a soli 119 euro, invece di 159 euro.

