Volantino Unieuro, Sottocosto a tasso zero per il decimo anniversario

Da Unieuro c’è un nuovo volantino Sottocosto: fino al 15 dicembre, sconti in occasione del decimo anniversario della catena. E puoi anche acquistare in 10 rate a tasso zero.

Sottocosto Unieuro: ecco gli sconti

Unieuro propone, in apertura, tre ottime offerte. La prima è il smart TV Samsung da 55" QLED AI disponibile a soli 699 euro, con il 36% di sconto rispetto al prezzo di listino, pari a 1.099 euro. In regalo, gli acquirenti riceveranno un pacchetto voucher di intrattenimento dal valore di 187,06 euro.

La seconda offerta è iPhone 13 a soli 499 euro, ben il 20% di sconto. Il prezzo di listino, infatti, è pari a 629 euro. La terza promo in evidenza è l’ottimo notebook Lenovo Ideapad Slim 3 a 499 euro, con il 28% di sconto (era 699,99 euro). Le specifiche sono: processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, con autonomia fino a 8 ore.

Sfoglia le offerte Unieuro:

Il volantino per il decimo anniversario di Unieuro proseguirà fino al 15 dicembre. Un’ottima occasione per iniziare ad acquistare qualche regalo di Natale tech. Ricordiamo, inoltre, che è possibile acquistare una selezione di prodotti anche in 10 rate a tasso zero; alcuni articoli sono inoltre disponibili in quantità limitata.