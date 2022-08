Volantino Unieuro: Solo Online il Realme 8 quasi in regalo

Potresti mai credere di poter acquistare uno smartphone di ottimo livello senza superare i 200 euro di budget? Se sei diffidente e pensi sia impossibile allora dai un’occhiata a una super offerta del nuovo volantino Solo Online di Unieuro.

Acquista il fantastico Realme 8 a soli 199 euro, invece di 249,90 euro, e fai il vero affare del giorno. Non solo risparmi, ma ottieni anche un dispositivo con i fiocchi, capace di regalarti tante soddisfazioni per design, portabilità e prestazioni.

È finita l’era che per avere un ottimo telefonino bisognava spendere un capitale. Unieuro ti regala la possibilità di acquistare un ottimo prodotto, ma a un prezzo decisamente conveniente. Come questo Realme 8 che ha proprio tutto e non ti fa rinunciare a niente.

Unieuro Solo Online: non perdere l’occasione firmata Realme

Realme 8 è uno smartphone Android di buon livello. Acquistarlo a soli 199 euro è un vero e proprio affare da non lasciarti sfuggire se stai cercando un modello pratico, veloce, immediato ed economico. Insomma, se vuoi spendere poco, senza rinunciare alle prestazioni, questo è il telefono che fa al caso tuo.

Scatta ottime fotografie grazie alla Quad Cam da 64MP con Intelligenza Artificiale. Ogni scatto sarà un’opera d’arte. Non solo potrai collezionare i tuoi ricordi, ma avrai anche l’occasione per rendere i tuoi social media dei veri e propri contenitori di qualità.

Il display Super AMOLED da 6,4 pollici è un vero e proprio portento. Ti sentirai immerso in qualsiasi cosa guarderai. I colori sono spettacolari e i dettagli risulteranno così speciali che non crederai ai tuoi occhi. Inoltre, con il lettore ultrarapido di impronte nel display, sicurezza e praticità ti accompagneranno sempre.

Sprigiona tutta la sua potenza mettendolo alla prova con le tue app preferite. Tanto Realme 8 non teme confronti. A dargli forza è il processore Helio G95 fortemente votato per il gaming. Perciò potrai goderti qualsiasi tua passione, anche la più esigente, con questo smartphone.

Unieuro ti sta regalando un’ottima opportunità, non fartela scappare. Acquista il Realme 8 a soli 199 euro, invece di 249,90 euro. Potrai pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Ricordati però che questo prezzo lo trovi solo online.

