Volantino Unieuro Single's Day: un BOTTO di SCONTI ti aspettano

Pronti, partenza, via… Con il Single’s Day di Unieuro il Black Friday è ancora più speciale. Sono tantissimi i prodotti di tecnologia in offerta a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Vuoi un esempio? Eccoti servito con l’intramontabile Apple iPad 10.2 tuo a soli 287,82 euro, invece di 439 euro.

Si tratta di un’offerta incredibile da prendere subito al volo. Lavoro, scuola o divertimento, questo tablet è una vera forza. Portarlo sempre con te sarà davvero un piacere. Il suo ampio display da 10,2 pollici rende tutto spettacolare e comodo da eseguire. Leggi, studia, disegna, guarda un film e gioca.

Ricordati che anche con Unieuro puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero. Basta selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e il gioco è fatto. Tra l’altro questo Apple iPad 10.2 gode anche della consegna a domicilio gratuita.

Unieuro Single’s Day: tantissime offerte pazzesche anche a tasso zero

Vai sul sito di Unieuro e goditi il meglio del Single’s Day. Acquista i migliori articoli hi-tech a prezzi davvero speciali. Ma non perdere tempo perché questa pazzia dura solo oggi, salvo ovviamente esaurimento scorte. Come questo Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 tuo a soli 257,32 euro, invece di 399,90 euro.

Ottimo da portare sempre con sé, nella confezione è inclusa anche la praticissima S Pen. Con questa trasformi l’ampio display da 10.4 pollici in un praticissimo foglio di carta. Inoltre, grazie all’applicazione Samsung Notes trasformi ciò che scrivi a mano libera in testo.

Dulcis in fundo, uno degli smartphone che non può mai mancare nelle mega offertone di Unieuro. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A53 5G tuo a soli 369 euro, invece di 529,90 euro. Un ottimo alleato in quanto a portabilità, prestazioni e fotografie.

Il suo display da 6,5 pollici restituisce immagini davvero ricche di dettagli. E poi gli schermi Samsung sono ormai al primo posto per colori e vivacità. La versione in offerta è da 256GB così hai tutto lo spazio che vuoi per installare app, giochi e archiviare i tuoi contenuti multimediali.

Tutti e tre questi prodotti godono della consegna a domicilio gratuita e possono essere pagati in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Ricordati che i prezzi indicati sono disponibili solo per oggi, 11 novembre 2022, in occasione del Single’s Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.