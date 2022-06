Volantino Unieuro: un sacco di sconti con il Summer Black Friday

Continua con enorme successo il nuovo volantino di Unieuro. Grazie alla fantastica iniziativa Summer Black Friday tutti possono trovare il prodotto che cercano a un prezzo decisamente vantaggioso.

Un sacco di sconti ti stanno aspettando. Infatti, se stavi attendendo il momento giusto per cambiare smartphone è arrivato. Metti nel carrello il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 789 euro, invece di 939 euro.

Acquistandolo fai un vero affare. Il nuovo modello di Casa Cupertino è un vero portento. Con il nuovo Chip A15 Bionic supera i livelli di potenza e velocità. Inoltre, con la sua nuova batteria, dura tutta la giornata e oltre.

Questo è solo l’inizio di ciò che il Summer Black Friday di Unieuro ha da offrirti. Scopri tutti i migliori prodotti in forte sconto e approfitta di questa imperdibile occasione. Ricordati che per ordini con importo superiore a 30 euro potrai pagare in 3 rate selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Unieuro Summer Black Friday: tanti smartphone a prezzi da urlo

Sono davvero tantissimi gli smartphone in offerta con il nuovo volantino Summer Black Friday di Unieuro. I prezzi poi sono incredibilmente bassi. Una vera e propria spiaggia di sconti pazzeschi che rinfrescheranno questa calda estate con la migliore tecnologia di sempre.

Non perdere il nuovissimo Samsung Galaxy A53 5G tuo a soli 299,90 euro, invece di 469,99 euro. Il nuovo modello della serie A di Samsung è ancora più veloce ed efficiente. Il comparto fotografico è migliorato e il suo display Super AMOLED da 6,5 pollici è incredibile.

Dotato di un Octa-core da 5nm non teme rivali in quanto a potenza e longevità. Inoltre, la sua batteria da 5.000mAh ti accompagnerà sempre, anche durante un uso più intensivo. Questo smartphone è nato per sorprenderti.

