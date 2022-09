Volantino Unieuro Sconti di Settembre: prezzi pazzi su tanta tecnologia

Debutta il nuovo volantino Unieuro Sconti di Settembre con tantissime offerte pazze dedicate ai migliori prodotti di tecnologia. Se vuoi cambiare o regalare uno smartphone, uno smartwatch o un notebook questo è il momento ideale. Fai fatica a crederci?

Dai un’occhiata a questo top di gamma ora un vero e proprio best buy. Acquista l’ottimo Xiaomi 11T Pro a soli 399,90 euro, invece di 699,90 euro. Si tratta già di uno sconto pari al 42% per questo speciale smartphone dalle caratteristiche vincenti.

Affidati al suo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G. Potenza e fluidità sono di casa e senza troppi sforzi. Inoltre, la versione in promozione è quella che offre 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Acquistalo pagando a rate tasso zero con PayPal o Klarna, partnership di Unieuro. Anche la consegna è gratuita.

Unieuro Sconti di Settembre: fai indigestione di offerte

Sei alla ricerca delle migliori offerte per cambiare smartphone? Allora dai un’occhiata al volantino Unieuro Sconti di Settembre. Troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo e che risponde alle tue esigenze in merito a tecnologia e prestazioni.

Come questo meraviglioso Samsung Galaxy S22 a soli 749 euro, invece di 929 euro. Anche in questo caso lo sconto esposto è molto interessante. Si tratta per l’esattezza del 19% di risparmio sul prezzo di listino. Niente male vero?

Goditi il miglior display di sempre grazie alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici. I colori sono davvero pazzeschi e il refresh rate a 120Hz rende tutto molto più fluido e scattante. Pagalo in comode rate con PayPal o Klarna grazie all’opportunità ghiotta del tasso zero con Unieuro.

Infine, se stai cercando un buon notebook devi per forza mettere gli occhi su un must delle offerte Unieuro. Metti nel carrello l’intramontabile Apple MacBook Air 13 a soli 979 euro, invece di 1229 euro. Con il Chip M1 volerai oltre ogni limite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.