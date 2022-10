Volantino Unieuro: Samsung Galaxy S22 5G a un prezzo super scontato

Con il volantino Unieuro Sottocosto hai tante opportunità di acquisto. Le offerte non mancano e puoi farti una scorpacciata di tecnologia a prezzi veramente pazzi. Come il Samsung Galaxy S22 5G a soli 649 euro, invece di 879 euro.

Uno sconto pazzesco per questo top di gamma che non deve mancare se sei un appassionato di tecnologia. Resterai a bocca aperta ammirando le sue cornici così sottili che confluiscono armonicamente in una scocca simmetrica lucida.

Questo design non solo è bello da vedere, ma è anche pratico da utilizzare. Infatti, esalta l’ampio display che permette una visione estremamente qualitativa dei contenuti. Lo schermo da 6,1 pollici è impreziosito dalla tecnologia Dynamic AMOLED 2X che offre colori spaziali.

Unieuro Sottocosto: il protagonista oggi è il Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22 5G è il vero gioiello del Sottocosto di Unieuro. Tanto risparmio incluso in una qualità ineccepibile con questo smartphone Android top di gamma. Mettilo nel carrello a soli 649 euro, invece di 879 euro. Con questo ordine risparmi 230 euro.

Scegli il device dal processore più intelligente di sempre. Tanta tecnologia che fornisce potenza e stabilità, unita a prestazioni, ma con un consumo energetico sempre ottimizzato. Non dovrai rinunciare nemmeno al 5G per risparmiare la batteria. La sua intelligenza artificiale gestisce tutto.

Inoltre, grazie a Unieuro potrai pagare questo ordine in 3 rate a tasso zero. Ovviamente è possibile attivando l’opzione di pagamento tramite conto Klarna o PayPal. Così non ti servirà inviare alcuna garanzia, ma potrai attivare il finanziamento in pochissimi clic.

Perciò lasciati sedurre dal Samsung Galaxy S22 5G ed esaudisci il tuo sogno. Acquistalo adesso a soli 649 euro, invece di 879 euro. Grazie al Sottocosto di Unieuro questo è un vero affare che include anche la consegna gratuita direttamente al tuo domicilio oppure il ritiro gratuito presso uno dei negozi più vicino a te.

