Volantino Unieuro: prezzo folle per la Xiaomi Mi Smart Band 5

Xiaomi Mi Smart Band 5 è uno degli smartwatch più apprezzati e acquistati dagli utenti di tutto il mondo. Oggi la acquisti su Unieuro a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Meno di 20 euro per un personal trainer da tenere sempre al polso.

Questa offerta però la trovi Solo Online sul sito di Unieuro. Perciò aggiungila al carrello e prenota un ritiro presso il punto vendita più vicino a te. Decidi se pagarla subito tramite PayPal o carta di pagamento, oppure direttamente al momento del ritiro.

Xiaomi Mi Smart Band 5 non ti deluderà affatto. Indossala subito e goditi la smartband più comoda mai prodotta al mondo. Le linee arrotondate seguono la posizione del polso e il cinturino in morbido silicone anallergico non ti darà fastidio nemmeno durante gli sport più estremi.

Unieuro Solo Online: torna a grande richiesta la Xiaomi Mi Smart Band 5

L’hanno acclamata come la migliore smartband in assoluto e ora è di nuovo tornata in super offerta Solo Online su Unieuro. Acquista Xiaomi Mi Smart Band 5 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Può essere un ottimo prodotto per te o uno speciale regalo a chi vuoi bene.

Impermeabile all’acqua ti segue sempre, sia sotto la doccia, dove potrai lavarla e igienizzarla dopo le tue sessioni sportive, sia in piscina o al mare, durante le tue sessioni di nuoto. Inoltre, non solo monitora frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e sonno, ma ti mostrerà anche le notifiche del tuo smartphone.

Insomma, Unieuro scontando di nuovo la Xiaomi Mi Smart Band 5 ha fatto un’opera epocale. Ogni tuo allenamento sarà valutato da questo speciale personal trainer e con la comoda app per smartphone Android e iOS saprai come raggiungere gli obiettivi prefissati.

Non perdere tempo, perché questo super prezzo non durerà a lungo. Metti subito nel carrello la Xiaomi Mi Smart Band 5 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro, prima che le scorte si esauriscano. Una volta ordinata, prenota un ritiro presso il negozio Unieuro più vicino a te.

