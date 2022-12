Volantino Unieuro: prezzo BOMBA per lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le offerte di fine anno su Unieuro sono davvero magiche. Grazie al nuovo volantino Solo Online abbiamo trovato uno smartphone potente a un prezzo eccezionale. Acquista ora lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 209 euro, invece di 329.90 euro.

Si tratta di una super occasione visto il potenziale di questo mediogamma, che in realtà si comporta come un top di gamma. Con questo sconto è un vero e proprio best buy. Tra l’altro, grazie a Unieuro puoi anche beneficiare della consegna a domicilio gratuita.

Unieuro Solo Online: Xiaomi Redmi Note 10 Pro è quasi in regalo

A soli 209 euro lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è quasi un regalo. Lo trovi in questo momento solo online sul sito di Unieuro. Sperimenta tutta la sua potenza grazie al processore Qualcomm Snapdragon 732G. Inoltre, il display AMOLED rende tutto ancora più bello da vedere.

Con una frequenza di aggiornamento a 120Hz è un vero e proprio bolide. Lo scorrimento delle immagini è ancora più fluido così come sarà fluido giocare ai tuoi videogame preferiti. I suoi 6GB di RAM rendono la gestione delle app fluida e immediata. E grazie a 128GB di memoria interna potrai installare e archiviare ciò che vuoi.

Metti subito nel carrello lo Xiaomi Redmi Note Pro 10 a soli 209 euro. Se decidi di pagare con Klarna o con PayPal puoi anche dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero da soli 69.66 euro al mese. Niente male vero? Ma devi sbrigarti perché siamo già agli ultimi pezzi.

