Volantino Unieuro: prezzi BOMBA con il No IVA Show

Entra nel mondo Unieuro e approfitta del nuovo volantino No IVA Show per un weekend all’insegna del risparmio. Tantissimi dei migliori prodotti di tecnologia li trovi qui scontati. Approfittane subito e afferra lo sconto prima che sia troppo tardi.

La prima offerta davvero esplosiva è il Samsung Galaxy A52s 5G a soli 245,80 euro, invece di 469 euro. Grazie al No IVA Show di Unieuro lo acquisti al 47% di sconto rispetto al suo prezzo reale. Come rifiutare un’occasione così preziosa!

In pratica stai pagando un vero top di gamma quanto un entry level. Dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, questo smartphone Android diventerà il tuo compagno di viaggio. Le cornici ridotte rendono il suo display da 6,5″ ancora più ampio.

Unieuro: il No IVA Show di questo weekend è uno spasso

Ti sembrerà di andare in vacanza in un paradiso di tecnologia grazie al No IVA Show di Unieuro. Durante questo weekend, fino al 19 giugno, salvo esaurimento scorte, avrai accesso a prezzi davvero formidabili su un’infinità di prodotti.

Metti nel carrello il pluripremiato Samsung Galaxy Tab A8 a soli 196,63 euro, invece di 279,90 euro. Un’occasione super per questo tablet Android davvero unico. Il display da 10,5″ è comodissimo sia per studiare o lavorare, sia per giocare o guardare un film.

Potrai fare qualsiasi cosa grazie al suo processore efficiente e performante. Inoltre, grazie alla fantastica S Pen si trasforma in un comodo foglio di carta dove prendere appunti, fare schizzi, disegnare, sottolineare e molto altro.

Concludiamo con l’eccezionale Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 43″ a soli 311,37 euro, invece di 479,90 euro. A parte il fatto che potrai comunicare con tutti i tuoi dispositivi Samsung riproducendo con estrema facilità i contenuti su questo grande schermo, a questo prezzo porti a casa un televisore da 43 pollici.

La tecnologia 4K Ultra HD è pronta a sorprenderti con immagini realistiche e immersive sempre. Tutti i tuoi contenuti preferiti saranno accessibili grazie a questa smart TV incredibile. Amazon Prime Video, Disney+, Netflix e tante altre piattaforme sono disponibili con il tuo nuovo telecomando.

Unieuro ha confezionato un’opera d’arte con il No IVA Show. Sconti fantastici ti stanno aspettando. Inoltre, pagando con PayPal potrai dividere in comode rate il tuo acquisto senza bisogno di fornire garanzie come busta paga o simili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.