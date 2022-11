Volantino Unieuro Offerte di Natale: BOMBA Samsung Galaxy S22

Il Samsung Galaxy S22 è un ottimo smartphone di fascia alta. Un vero e proprio top di gamma che offre ogni comodità. Unieuro ha deciso di farti un regalo con il suo nuovo volantino Offerte di Natale. Infatti, lo acquisti a soli 679 euro, invece di 929 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 250 euro.

Tra l’altro, scegliendo di pagare con Klarna o PayPal puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 rate a tasso zero da soli 226,33 euro l’una. Così acquisti subito e paghi un po’ alla volta. Inoltre, questo ordine gode della consegna a domicilio gratuita. Quindi vantaggi su vantaggi.

Unieuro Offerte di Natale: il Samsung Galaxy S22 cala di prezzo

Prezzo in calo per il Samsung Galaxy S22 che acquisti a soli 679 euro, invece di 929 euro. Ma ricordati, questa è solo un’esclusiva Unieuro che trovi sul suo volantino online Offerte di Natale. Devi sbrigarti perché con questo sconto sta andando a ruba e il sold out è molto vicino.

Goditi uno smartphone Android potente e veloce con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La batteria intelligente da 3700 mAh gestisce perfettamente il consumo energetico ottimizzando i consumi in base alle tue abitudini e azioni. In questo modo avrai più tempo di utilizzo e minore usura.

Il display del Samsung Galaxy S22 è un portento. La tecnologia Dynamic AMOLED 2X unita allo schermo da 6,1 pollici rende tutto reale e immersivo. I colori sono brillanti, vivaci e intensi. L’ottimo contrasto rende piacevole la visione di un film, ma anche la lettura delle email.

Insomma, Unieuro ha organizzato le cose in grande e grazie al nuovo volantino Offerte di Natale ti sta regalando un’opportunità imperdibile. Acquista ora il Samsung Galaxy S22 a soli 679 euro, anziché 929 euro. Puoi anche pagarlo in 3 rate mensili a tasso zero scegliendo Klarna o PayPal come metodo di pagamento.

