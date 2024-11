Volantino Unieuro, il Passion Black Friday continua con nuove offerte

Il volantino Passion Black Friday di Unieuro continua. Fino al 19 novembre, aspettiamoci nuove promozioni e offerte su tutta la migliore tecnologia.

Ecco il Black Friday di Unieuro

Qualche offerta interessante? Ci sono lo smart TV Samsung da 48" a 899,99 euro anziché 1.099 euro e quello OLED, sempre a marchio Samsung, da 43" a 449,90 euro invece di 499,90 euro. Tra gli smartphone, segnaliamo Redmi Note 13 Pro a 279 euro (era 329,90 euro), Google Pixel 7A a 299 euro (prezzo originale di 349 euro) e Motorola Moto g24 che scende sotto i 100 euro: con lo sconto del 16%, il prezzo da Unieuro è di 99,99 euro.

Le offerte proseguono con i notebook. Acer Aspire 3, ad esempio, è un ottimo computer portatile da non perdere a soli 549 euro (prezzo recedente 599,90 euro). Ma anche Asus Vivobook 15 a 499,90 euro, invece di 569,90 euro, è un’ottima offerta, così come Lenovo Ideapad Slim 3 a 449,90 euro (era 649,90 euro) e Samsung Galaxy Book4, che puoi trovare in sconto a 699,90 euro anziché 799 euro.

Sfoglia il volantino Unieuro:

Immagini

Non perdere le offerte del Passion Black Friday di Unieuro, che prosegue con il suo volantino fino al 19 novembre. Sottolineiamo che Unieuro permette di acquistare anche a tasso zero e in 10 rate, con TAN 0% e TAEG 0%.