Volantino Unieuro: Google Nest Hub a metà prezzo (FAVOLOSO)

Sei pronto ad avere in casa tua il nuovissimo Google Nest Hub di 2a generazione? Rendi la tua casa smart a un prezzo sbriciolato grazie al nuovo volantino Summer Black Friday di Unieuro. Mettilo nel carrello a metà prezzo! Lo pagherai soltanto 49,99 euro, invece di 99,99 euro.

Con questo dispositivo avrai tutto sott’occhio e non solo. Lo smart display di Google sarà il centro della tua casa. Avrai a disposizione un sacco di funzionalità non solo eccezionali, ma soprattutto utili e comode:

intrattenimento senza pensieri grazie al pratico display da 7 pollici con il quale puoi guardare YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, Netflix e tanto altro, oltre ad ascoltare la tua musica preferita;

controlla centinaia di smart device compatibili da un unico display con un semplice tocco o tramite comando vocale;

visualizza calendario, promemoria e impegni gestendo così tutto ciò che devi fare in famiglia, al lavoro e nel tuo tempo libero;

rilassati a fine giornata con suoni rilassanti che conciliano il sonno e lasciati svegliare dolcemente per avere la carica giusta di affrontare la giornata.

Unieuro Summer Black Friday: l’offerta imperdibile è Google Nest Hub

Unieuro Summer Black Friday è un vero e proprio pozzo di offerte. Ce ne sono un’infinità e tutte sono molto interessanti. Come questa, davvero speciale, che sconta del 50% l’utilissimo Google Nest Hub 2a generazione. Un’occasione imperdibile da cogliere al volo.

Non lasciare che le scorte finiscano in sold out. Approfitta dell’offerta e scegli di migliorare la tua vita grazie a questa centralina smart con la quale potrai gestire tutti i dispositivi di casa intelligente. Accendi le luci e regolane la luminosità. Verifica la temperatura e il livello di umidità.

Chiedigli le notizie del giorno, il meteo e ascolta tutta la musica che ami. Collegalo alle telecamere WiFi e tieni sotto controllo la sicurezza della tua casa. Con un campanello WiFi intelligente potrai rispondere direttamente dal tuo Google Nest Hub e vedere chi ti sta cercando.

Insomma, Unieuro è davvero spaziale con questa super offerta. Metti subito nel carrello il nuovissimo Google Nest Hub 2a generazione a soli 49,99 euro, invece di 99,99 euro. Fai l’affare del giorno e trasforma la tua vita rendendola smart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.