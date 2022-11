Volantino Unieuro Dyson Black Friday: sconti fino a 200€

Unieuro batte tutti con il Dyson Black Friday, un concentrato di offerte che permette di risparmiare fino a 200 euro sull’acquisto dei migliori prodotti Dyson. Approfittane subito prima che finiscano in sold out lasciandoti a bocca asciutta. E poi, quale momento migliore se non questo per pensare ai regali risparmiando?

Cambia il tuo modo di pulire casa con il potentissimo Dyson V12 Detect Slim Absolute tuo a soli 499 euro, invece di 649 euro. Si tratta di un’occasione unica davvero golosa. Tra l’altro con PayPal o Klarna puoi anche pagare in 3 comode rate a tasso zero da 166,33 euro l’una. Niente male vero? In più la consegna a domicilio è gratuita.

La nuova spazzola Motorbar pulisce a fondo su tutte le superfici e, inoltre, districa automaticamente peli e capelli che si sono incastrati nel rullo della spazzola. Non dovrai più fare tu questo fastidioso lavoro. Inoltre, la luce integrata nella spazzola rivela le particelle di polvere invisibili. Così pulirai alla perfezione e con estrema facilità.

Il pratico e moderno schermo LCD trasmette le informazioni in tempo reale riguardo pulizia, particelle di polvere aspirate, carica residua e molto altro. Accendila con un semplice pulsante e usala comodamente ovunque grazie alla sua leggerezza. La batteria, in modalità Eco, garantisce fino a 60 minuti di utilizzo.

Unieuro Dyson Black Friday: il momento giusto per rinnovare la tua vita

Dai il giusto tono a queste giornate con il Dyson Black Friday di Unieuro. Un’occasione da non perdere per rinnovare la tua vita e migliorare tutto ciò che fai quasi quotidianamente come purificare l’aria nelle stanze, asciugarti i capelli e pulire casa. Approfitta di questi sconti pazzeschi.

Acquista l’eccezionale Dyson Purifier Cool AutoReact a soli 399 euro, invece di 599 euro. Con questo ordine risparmi 200 euro e purifichi l’aria delle stanze dove vivi. Grazie a questo dispositivo intelligente puoi dire addio a polvere e allergeni. Inoltre, cattura anche il 99,9% dei virus.

Il purificatore e ventilatore Dyson ha un pratico schermo LCD che mostra le informazioni in tempo reale. Il suo consumo varia dai 6W ai 40W. Purifica un’intera stanza con questo eccezionale strumento salutare e dì addio a polvere, particelle ultrafini, allergeni e virus.

