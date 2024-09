Volantino Unieuro, continua il Back to School: rimborsi fino a 500€

È attivo a partire da oggi, venerdì 6 settembre, il nuovo volantino Unieuro “Settembre ti sorprende": fino al 19 settembre prosegue la promozione Back to School, che offre la possibilità di ottenere un rimborso fino a 500 euro sull’acquisto di un nuovo PC (che abbia un valore superiore a 399 euro), restituendo l’usato. È inoltre attiva un’altra promozione: chi acquista un climatizzatore, riceve in regalo l’aspirapolvere e lavapavimenti ricaricabile a marchio Electroline.

I migliori prodotti in offerta

Si parte con gli smart TV: tra le novità c’è LG da 65", OLED AI a 1.699 euro (oppure 2.499 euro la versione 77"), ma il TV più grande di tutti è TCL OLED da ben 98" a 1.699 euro, con Google TV integrato. Chi cerca un prezzo più economico, c’è un’altra novità – questa volta Xiaomi da 32" con Google TV a soli 159,99 euro.

E la promozione Back to School? Sono numerosi i computer che aderiscono. Per ottenere fino a 500 euro di rimborso, è necessario scegliere tra i PC Copilot+, tra cui segnaliamo Samsung Galaxy Book4 Edge a 1.699 euro, Microsoft Surface Pro (con tastiera inclusa) a 1.479 euro (sconto del 10%), Asus Vivobook S 15 OLED a 1.099 euro e Lenovo Yoga Slim 7X a 1.399 euro.

Per ottenere un rimborso fino a 300 euro, puoi scegliere invece tra altri modelli. Come Samsung Galaxy Book4 a 799,90 euro, Lenovo Ideacentre AIO allo stesso prezzo (799,90 euro) e Acer Aspire XC-1780 a 649,90 euro. Per accedere invece al rimborso fino a 200 euro, i modelli disponibili sono diversi: segnaliamo HP Laptop 15 a 549,90 euro, Acer Aspire 3 15 a 549,90 euro (11% di sconto) e Lenovo Ideapad Slim 3 a 449,90 euro.

Sfoglia qui il volantino Unieuro completo:

Immagini

Oltre al Back to School, c’è anche un’altra promozione attiva da Unieuro, fino al 3 ottobre: acquistando un climatizzatore delle migliori marche (Daikin, Samsung, Electroline, Candy), ricevi in regalo l’aspirapolvere e lavapavimenti ricaricabile Electroline dal valore di 299,90 euro.

Ricordiamo che il volantino Unieuro è valido fino al 19 settembre: un’ottima occasione per ripartire risparmiando fino a 500 euro sull’acquisto di un nuovo PC, da utilizzare per la scuola oppure per il lavoro.