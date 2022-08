Volantino Unieuro Back To School: rimborso fino a 350€ su tutti gli acquisti

Unieuro pensa proprio a tutti. Infatti, ha dedicato un nuovo volantino proprio per gli studenti che tra poco dovranno tornare a scuola. Il ritorno ai banchi dopo una calda estate non è mai piacevole, ma farlo con la giusta tecnologia può renderlo un’occasione vantaggiosa.

Back To School di Unieuro è una raccolta di tutti i migliori Notebook, 2 in 1 e PC Desktop, a partire da 349 euro, che ti permette di ricevere fino a 350 euro di rimborso. Niente male vero? Tra l’altro, pagando con PayPal potrai dividere qualsiasi importo (superiore a 30 euro) in 3 rate a interessi zero.

Fai una scelta furba e porta a casa il fantastico e potente Lenovo Legion 5 a soli 979 euro, invece di 1.499 euro. Questo prezzo lo ottieni non solo grazie allo sconto del 6% e a un extra sconto in carrello del 5%, ma anche al rimborso di 350 euro offerto per questo prodotto.

Lenovo Legion 5 non sarà solo il tuo laptop per studio e scuola, ma anche il tuo compagno fidato di gaming. Grazie ai 16GB di RAM e alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 potrai far girare tutti i nuovi videogiochi anche più impegnativi dal punto di vista grafico.

Unieuro Back To School: le migliori offerte per tornare a scuola

Unieuro con Back To School ti permette di acquistare i migliori Notebook, 2 in 1 e PC Desktop ottenendo un rimborso fino a 350 euro per ogni prodotto acquistato. Richiederlo è molto semplice e veloce e non servono particolari requisiti.

Per prima cosa devi acquistare un prodotto tra quelli sul volantino come l’ottimo Samsung Galaxy Book Pro 15 a soli 1.044 euro, invece di 1.599 euro. Poi dovrai presentare la richiesta di rimborso sul sito dedicato di Unieuro entro 15 giorni dalla data di acquisto.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione della tua richiesta dovrai spedire il tuo dispositivo usato. Infine, entro 30 giorni dalla convalida della richiesta, riceverai il tuo valore di valutazione. In questo caso, per il Samsung Galaxy Book Pro 15, riceverai 300 euro di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.