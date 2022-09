Volantino Unieuro Apple Try Mac: acquista Mac, ti rimborsano 300€

Unieuro oggi ha inaugurato un nuovo super volantino che ti dà diritto fino a 300 euro di rimborso. Apple Try Mac ti permette di cambiare il tuo vecchio PC acquistando un Mac a un prezzo decisamente conveniente ottenendo un ritorno di denaro, restituendo il tuo usato.

Come questo Apple MacBook Air 13″ tuo a soli 799 euro. Acquistandolo a 1099 euro, invece di 1229 euro, restituendo il tuo vecchio PC, con questo acquisto otterrai un rimborso di 300 euro. Niente male davvero visto che abbatti il costo a un prezzo spaziale.

Scopri tutta la potenza che offre il fantastico chip Apple M1. E con 256GB di memoria interna con disco SSD potrai installare tutto ciò di cui hai bisogno. La fluidità nell’utilizzo è anche data dagli 8GB di RAM che garantiscono una gestione sempre performante.

Unieuro Apple Try Mac: passare ad Apple è facile ed economico

Scegliere di acquistare un Mac di Apple non è mai stato così facile ed economico. Grazie al nuovo volantino di Unieuro, Apple Try Mac, puoi ricevere un rimborso fino a 300 euro sul tuo acquisto. Inoltre, con PayPal o Klarna finanzi il tuo ordine a rate tasso zero.

Paga il fantastico Apple Mac Mini M1 solo 399 euro. Un’opportunità fantastica e irripetibile che Unieuro ti regala fornendoti un rimborso pari a 300 euro se restituisci il tuo vecchio PC. Segui tutte le istruzioni per riceverlo direttamente sul tuo conto.

Invia la richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto. Quando ricevi la conferma, spedisci a Unieuro entro 15 giorni il tuo usato. Attendi la valutazione e ottieni il rimborso che ti spetta entro 30 giorni dall’arrivo del tuo vecchio PC.

