Volantino Unieuro: tutte le Apple Pencil a un prezzo shock

Unieuro Speciale Apple Summer Mac Friday è l’occasione giusta se vuoi acquistare qualche accessorio per iPhone, iPad e Mac a prezzi davvero bassissimi. Gli sconti sono incredibilmente vantaggiosi e siamo sicuri troverai ciò che stavi cercando.

Ad esempio se hai un iPad potresti cogliere al volo questa opportunità per acquistare la fantastica Apple Pencil compatibile al tuo modello. Unieuro vuole farti un regalo e ha inserito la Apple Pencil di 2a generazione a soli 125 euro, invece di 135 euro.

Ottimo prezzo vero? Questa Apple Pencil è compatibile con iPad mini (6ª generazione), iPad Pro 12,9″ (3ª, 4ª e 5ª generazione), iPad Pro 11″ (1ª, 2ª e 3ª generazione) e iPad Air (4ª e 5ª generazione).

Agganciandola al tuo iPad grazie all’attacco magnetico si abbinerà automaticamente la prima volta. Grazie alla ricarica wireless, ogni volta che si trova in questa sede si ricaricherà per essere sempre pronta all’utilizzo.

Gestiscila con estrema semplicità. Con un doppio tap cambi strumento. Inoltre, la punta è sensibile all’inclinazione e alla pressione. Scoprirai una precisione fino all’ultimo pixel trasformando lo schermo del tuo iPad in un vero e proprio foglio di carta digitale.

Approfitta dello Speciale Apple Summer Mac Friday di Unieuro per acquistare ciò che vuoi a prezzi shock. Inoltre, pagando con PayPal avrai la possibilità di dividere l’importo in 3 rate. Non dovrai nemmeno fornire garanzie come busta paga o simili.

Unieuro Speciale Apple: trasforma il tuo iPad in un quaderno

Apple Pencil è uno strumento molto utile e pratico. In un attimo trasformi il tuo iPad in un comodo quaderno su cui prendere appunti, disegnare, scarabocchiare o sottolineare. Che sia per svago, studio o lavoro, Unieuro ha deciso di scontare questo prodotto solo per te.

Acquista oggi stesso la Apple Pencil di 1a generazione a soli 95 euro, invece di 99 euro. Abbinala al tuo iPad e caricala tramite la porta Lightning. Anche qui avrai precisione fino all’ultimo pixel. Inoltre, la punta è sensibile all’inclinazione e alla pressione.

Questa Apple Pencil è compatibile con iPad (6ª, 7ª, 8ª e 9ª generazione), iPad Air (3ª generazione), iPad mini (5ª generazione), iPad Pro 12,9″ (1ª e 2ª generazione), iPad Pro 10,5″ e iPad Pro 9,7″. A questo prezzo la trovi solo su Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.