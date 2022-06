Volantino Unieuro: acquista uno di questi smartphone, in regalo la Fat Bike

Con il nuovo Volantino Unieuro hai a disposizione una serie di prodotti fantastici che ti regalano una leggerissima Fat Bike in alluminio o un utilissimo monopattino elettrico. Se non ci credi prova a mettere nel carrello l’incredibile Honor Magic 4 Lite a soli 359,90 euro.

Questo smartphone Android è un vero portento. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna avrai un dispositivo potente, veloce e capiente. Inoltre, il suo chipset Qualcomm Snapdragon da 6nm garantisce la massima efficienza e tanta fluidità.

Insomma, con il Volantino Unieuro avrai davvero tante occasioni di risparmio e insieme la possibilità di ricevere in regalo la bellissima Fat Bike, completamente gratis, o l’incredibile monopattino elettrico, con un contributo di soli 79 euro.

Unieuro ti regala Fat Bike o monopattino elettrico: a te la scelta

Sarai tu a scegliere se ricevere in regalo da Unieuro una Fat Bike, senza spendere un centesimo, o un monopattino elettrico, aggiungendo all’ordine 79 euro. Si tratta di un’occasione davvero ghiotta, soprattutto ora che arriva l’estate e con gli spostamenti veloci possiamo andare ovunque. Questi due articoli valgono più di 300 euro l’uno!

Potrai ricevere uno dei due regali se metti nel carrello il potente Realme 9 Pro a soli 439,90 euro. Un modello di smartphone Android decisamente potente, come ormai ci ha fatto abituare Realme che non scherza con i suoi prodotti.

8GB di RAM e 256GB di memoria interna rendono questo dispositivo la soluzione definitiva alla tua mobilità. Il processore MediaTek Dimensity 920 lo porta oltre qualsiasi livello di potenza, facendogli superare i limiti invalicabili dell’ovvio.

La tripla fotocamera posteriore regala scatti da vero professionista, per foto sempre perfette in qualsiasi condizione di luce, ma anche di buio. Infine, il display da 6,4″ Super AMOLED rende tutto ciò che vedi ancora più bello e realistico, per colori vivaci anche sotto la luce diretta del sole.

In spiaggia o in montagna, sarà il tuo compagno di viaggio ideale. Resistente e sempre performante, il suo sistema di raffreddamento garantirà temperature sempre ottimali e la batteria da 4.500mAh porterà il suo utilizzo lungo tutta la giornata.

Il Volantino Unieuro è una vera bomba esplosiva. Acquista uno di questi due smartphone e scegli se ricevere in regalo la velocissima Fat Bike, completamente gratuita, oppure l’esagerato monopattino elettrico da 25 Km/h, con un contributo di soli 79 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.