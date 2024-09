Volantino Trony, torna il 50% di sconto sul secondo prodotto acquistato

Torna l’attesissima promozione Trony: acquista due tra i tantissimi prodotti evidenziati nel nuovo volantino, valido fino al 12 settembre e il meno caro lo paghi la metà. In occasione del rientro a scuola di settembre, inoltre, Trony ha preparato uno speciale back to school con sconti e promozioni a tema.

Offerte da non perdere da Trony

Ma quali sono i prodotti che aderiscono alla promozione? Moltissimi sono gli elettrodomestici (frigoriferi, forni, piani cottura, lavatrici e tanto altro), ma Trony ha preparato anche una selezione di smart TV con alcuni esempi di abbinamento: come Samsung smart TV Crystal 55" UHD a 449 euro + Samsung soundbar a 134,50 euro (50% di sconto).

Per quanto riguarda lo speciale back to school, Trony propone numerosi computer fissi e portatili. Tra questi segnaliamo Acer Aspire 3 15 a 469 euro (invece di 549,95 euro), HP Notebook 15S-FQ313NL a 299 euro (anziché 349,95 euro), Acer Aspire 1 a 279 euro invece di 329,95 euro, Lenovo Chromebook Ideapad 3 a 279 euro (prezzo originale: 299,95 euro) e HP Desktop M01-F3013NL a 549,95 euro (invece di 649,95).

In offertissima anche i tablet (come Samsung Galaxy Tab S9 a 749 euro e Lenovo Tablet M11 + Pen a 179 euro), le tavolette grafiche (la Wacom Intuos small è in offerta a 69,90 euro) e le stampanti con serbatoi ricaricabili, come la EcoTank ET-2860 a 179,90 euro, che ti permettono di risparmiare fino al 90% sui costi dell’inchiostro.

Tante le promozioni del reparto telefonia: Oppo Reno 12 5G è in offerta al 50% di sconto (199,95 euro), così come in offerta troviamo Honor 200 a 499,90 euro, Samsung Galaxy A35 a 299,90 euro, Realme 12+ 5G a 149,95 euro (50% di sconto) e Motorola Edge 50 Fusion a 189,95 euro (anche in questo caso a metà prezzo).

Ecco il volantino Trony completo, da sfogliare:

Immagini

Per approfittare della promozione al 50% di sconto, sarà necessario recarsi nei punti vendita Trony. Ricordiamo che il volantino ha validità fino al 12 settembre: ancora una decina di giorni per acquistare uno dei tantissimi prodotti in offerta, anche back to school.