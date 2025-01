Volantino Trony, fuori tutto su decine di prodotti: fino al 50% di sconto

Fino al 5 febbraio, da Trony c’è il fuori tutto con sconti fino al 50%. Ecco alcune tra le migliori offerte disponibili nel nuovo volantino.

Non perdere questi sconti da Trony

Le offerte Trony sono davvero numerose. Tra queste, segnaliamo lo smart TV Hisense da 55" a soli 379 euro (-15%). Offre: tecnologia Quantum Dot – Filmmaker Mode per guardare i contenuti così come sono stati concepiti; Share to TV per condividere i contenuti su uno schermo più grande; Game Mode Plus; telecomando con controllo vocale.

Per i fan Apple, Trony sconta anche iPhone 13 a 499 euro (-15%). Disponibile in diversi colori, il dispositivo include 128 GB di spazio di archiviazione, connessione 5G e dual camera posteriore da 12 MP. Un’altra ottima offerta è il notebook Lenovo (modello IPS3 15AMN8 R5) a 429 euro (12% di sconto). Offre 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e processore AMD Ryzen 5.

Il volantino Trony sarà attivo fino al 5 febbraio. Gli sconti, fino al 50%, sono disponibili soltanto per i titolari di carta fan (che puoi attivare gratuitamente), con una spesa minima di 19,90 euro. Dal momento che il volantino potrebbe variare in base alla regione, il nostro invito è di controllare quello relativo alla propria area di residenza per accedere a tutte le promozioni disponibili.