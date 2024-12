Volantino Tedi: tante idee regalo per Natale a partire da 1 euro

In cerca di regali natalizi originali ma economici? Tedi è il posto giusto: la catena di articoli per feste, bricolage, decorazioni e idee regalo ha lanciato un nuovo volantino, valido a partire dal 6 dicembre, con tantissimi prodotti a partire da appena 1 euro.

Da Tedi i regali più originali

Le idee regalo, da Tedi, sono tantissime. Puoi trovare, ad esempio, una selezione di piccoli elettrodomestici, tutti a 8 euro (tostapane, bollitore, tritatutto, macchina del caffè, frullatore, piastra, bilancia e asciugacapelli). Ci sono poi confezioni regalo di ogni genere: dalle bottiglie ai barattoli, dalle candele alle cornici e perfino profumi a solo 1 euro.

Per i più piccoli troviamo invece peluche di ogni tipo (dai 5 ai 10 euro), tazze, ombrelli, giocattoli e puzzle. Altre ottime idee regalo sono i calzini natalizi per la casa a partire da 1,55 euro e i bicchieri in plastica (simil Stanley) a 5 euro, oppure 8 euro nella variante termica, perfetti per i viaggi.

Non mancano biglietti d’auguri, buste e carta regalo per impacchettare tutto. E per l’anno nuovo? Da Tedi trovi set di bicchieri, cappelli festivi, bastoncini luminosi, ghirlande, palloncini, set e decorazioni per addobbare casa in attesa del 2025. Un ottimo affare è il box bluetooth, ovvero altoparlanti con luci RGB, a soli 20 euro.

Sfoglia il volantino Tedi:

Immagini

Se non hai ancora trovato il regalo perfetto, cercalo da Tedi e nel suo ampissimo assortimento di articoli e prodotti disponibili a partire da soltanto 1 euro.