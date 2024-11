Volantino Tedi di Natale: decorazioni e regali a partire da 55 centesimi

È già Natale da Tedi, nota catena di negozi tedesca con filiali in tutta Europa, che vende decorazioni, oggettistica per la casa, cancelleria, fai da te, bricolage e molto altro. A partire da oggi, lunedì 11 novembre, è disponibile il nuovo volantino natalizio: tutto a prezzi davvero piccolissimi.

1, 2, 5 euro: cosa acquistare da Tedi

Scopriamo gli affari che puoi fare da Tedi. Imperdibili le decorazioni natalizie a pochissimi euro: confezione da 30 palline per l’albero a 5 euro, ciondoli decorativi in vetro a 1 euro, figure decorative a soli 2 euro, una bellissima ghirlanda natalizia a LED a 15 euro.

Per chi ama cucinare durante le festività natalizie, Tedi propone diversi accessori: per i biscotti ci sono gli stampini in 3D in acciaio Inox oppure in silicone con manico in legno a 55 centesimi, per l’impasto la ciotola in plastica, raschietto in silicone e misurino a 1 euro e per gli ingredienti il contenitore in vetro a 3 euro.

Se, invece, sei alla ricerca di un regalo di Natale per i più piccoli, lo troverai da Tedi: ci sono il bellissimo cavallo a dondolo a 30 euro, il peluche dinosauro XXL a 35 euro, oppure il veicolo da cantiere (ben 40 centimetri) a 15 euro e la confezione bambola XL a 10 euro. Qualche regalo a piccoli prezzi c’è: l’automobile giocattolo e il biberon per bambole a 1 euro, il cavallo con accessori a 5 euro.

Infine, segnaliamo una selezione di articoli d’abbigliamento per affrontare le giornate più fredde: il paraorecchie e la sciarpa in pelliccia di orsacchiotto sono disponibili, rispettivamente, a 2 e 4 euro; dello stesso materiale sono fatte le pantofole (6 euro), la borsa e lo zaino (sempre 6 euro), il marsupio (4 euro) e il cestino decorativo, a 7 euro.

Sfoglia il volantino Tedi:

Immagini

Il nuovo volantino Tedi è attivo a partire da oggi, lunedì 11 novembre: gli articoli in promozione sono disponibili in tutti i punti vendita.