Volantino Tecnomat, tornano i prezzi STOCK sugli utensili fai da te

Fino al 25 settembre, tornano da Tecnomat i prezzi STOCK su tutto quello che riguarda il mondo del fai da te. Un volantino ricco di promozioni da non perdere in tutte le categorie – idraulica, esterni e giardino, ferramenta, utensileria, bagno e sanitari, pavimenti e rivestimenti, edilizia, riscaldamento e climatizzazione, pitture e smalti, elettricità e fotovoltaico, infissi, falegnameria e illuminazione.

Cosa propone il volantino Tecnomat?

Interessanti le offerte per l’utensileria: demolitore 1250w a 149,90 euro, compressore 24 l a 99,90 euro, bidone aspiratutto Lavor 1200w a 44,90 euro, carteggiatrice WKN per muro 750w a 99,90 euro, miscelatore Kapriol 1200w a 69,90 euro, trapano battente DeWalt 18v a 199,90 euro.

Disponibile anche una selezione di abbigliamento, in particolare giubbetti soft shell Kapriol a 2 strati a 25,95 euro. Per gli amanti del fai da te, imperdibili la scala telescopica 4+4 in alluminio a 99 euro e lo scaffale metallo/metallo con 4 ripiani da 450kg a 147 euro.

Sfoglia il volantino TecnoMat qui:

Immagini

Ricordiamo che le promozioni a prezzi STOCK di Tecnomat sono attive fino al 25 settembre e per una scorta limitata di prodotti, sia online che nei punti vendita.