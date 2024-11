Volantino Tecnomat, tornano i prezzi stock per gli appassionati di fai da te

Prezzi stock e quantità limitate nel nuovo volantino Tecnomat, attivo fino al 27 novembre: anche questa volta è possibile trovare il meglio per gli appassionati di fai da te, a prezzi davvero interessanti.

Volantino Tecnomat, le migliori offerte

La sezione utensileria è quella che sicuramente interesserà maggiormente gli appassionati di fai da te. Si parte dalla batteria auto 74 Ah marchio Bosch a 84,90 euro; poi troviamo la valigetta Usag modulare che include ben 100 accessori a 99,95 euro e il bidone 4 in 1 Lavor, per un prezzo di 69,90 euro.

Altri utensili interessanti in offerta sono il tassellatore Bosch a 139,90 euro, la smerigliatrice 125 mm sempre a marchio Bosch a 59,90 euro, la borsa trolley porta utensili 18" Stanley in tessuto a 49,90 euro e il kit trapano battente 18 V Stanley, smerigliatrice 18V e due batterie litio 2 Ah a 219,90 euro.

Per l’abbigliamento, imperdibili la giacca termica imbottita Kapriol, disponibile in diverse taglie nel colore verde oliva a 39,95 euro, le scarpe antinfortunistica Kapriol color nero e arancio (anche in questo caso molti numeri disponibili) a 39,95 euro e il set pantalone e pile Kapriol color grigio e nero a 22,90 euro.

Sfoglia il volantino Tecnomat:

Immagini

Le promozioni del volantino Tecnomat proseguiranno fino al 27 novembre. Ricordiamo che gli articoli a prezzi stock sono disponibili in quantità limitata: se un prodotto ti interessa, approfittane – online o nei punti vendita – prima che vada esaurito.