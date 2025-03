Volantino Tecnomat, pronto ai nuovi prezzi stock? C'è anche l'idropulitrice

Partirà domani, giovedì 13 marzo, il nuovo volantino Tecnomat dedicato ai prezzi stock: tante occasioni per acquistare attrezzatura fai da te oppure materiale per lavori di casa o in giardino. Scopriamo le migliori offerte!

Non perderti questi prodotti fai da te

Nell’ambito del fai da te, segnaliamo due pratici, comodi e utilissimi attrezzi che non devono mai mancare: l’idropulitrice e la mini motosega. La prima è disponibile a 119 euro, in quantità limitata e offre una potenza di 160 Bar. Utilissima per il giardino, ad esempio.

La seconda, a 149 euro, è un utilissimo e immancabile accessorio a batteria del marchio SKIL, che include nella confezione anche il pratico caricabatterie. In ogni caso, si tratta di due attrezzi assolutamente da non perdere e disponibili in quantità limitate.

Ottimi anche la batteria auto 74Ah Bosch a 75,90 euro e il trapano avvitatore 20V con batteria al litio a 29,90 euro. Sfoglia qui tutte le offerte disponibili:

Immagini

Ricordiamo che il volantino Tecnomat con tutti i suoi prezzi stock sarà disponibile a partire da domani, 13 marzo, fino al 26 marzo, sia nei punti vendita della catena che online. Le scorte sono limitate!