Volantino Tecnomat: il paradiso del fai da te, a prezzi stock

C’è ancora qualche giorno per approfittare dei prezzi STOCK del nuovo volantino Tecnomat: è il paradiso del fai da te, con tantissime proposte e offerte – dall’utensileria al ferramenta, passando per l’edilizia, pitture, smalti, esterni e giardino -, valide fino al 28 agosto.

Cosa propone il volantino Tecnomat?

Andando con ordine, Tecnomat propone quattro offerte per esterni e giardino: la più interessante è sicuramente l’idropulitrice 160 bar a 119 euro. Un attrezzo indispensabile, che ben si accompagna con gli altri utensili in promozione: il compressore verticale 50L a 149,90 euro e il kit trapano battente e avvitatore a 199 euro.

Per chi deve sistemare casa, Tecnomat propone un’ampia selezione di pitture e smalti, pavimenti e rivestimenti, porte, finestre, infissi e falegnameria, ma anche accessori come la scala everest in alluminio da 5 gradini a 39,90 euro e il proiettore LED da cantiere a 29,90 euro. Presente anche una sezione dedicata a riscaldamento e climatizzazione.

Ecco il volantino Tecnomat da sfogliare:

Immagini

Ricordiamo che le proposte sono valide fino al 28 agosto: poco più di una settimana per approfittare degli ultimi sconti, che sono disponibili in tutti i punti vendita e online fino a esaurimento scorte.