Volantino Summer Black Friday: Unieuro sconta TUTTO (ma i pezzi sono limitati)

Ormai da anni, il nome “Black Friday" si è esteso a più momenti di sconti e saldi: originariamente legato all’ultima settimana di novembre, non è raro trovare anche offerte Black Friday estive. Come quelle lanciate da Unieuro: le promozioni, attive fino al 20 giugno, offrono sconti davvero interessanti su un’ampia selezione di prodotti e gadget, ma a pezzi limitati. Tra i più interessanti, segnaliamo il nuovissimo Samsung Galaxy S24 Ultra a 1.449 euro (anziché 1.619) con 200 euro di rimborso garantito, smart TV Samsung da 75" a 799 euro (invece di 1.199), il laptop HP – 15s-fq5039nl a 549 euro anziché 719,90 e iPad 9th Gen a 299 euro, in ribasso rispetto ai 339 euro da listino. Ecco il volantino sfogliabile aggiornato valido fino al 20 giugno.

Questa la selezione di prodotti in offerta per il Summer Black Friday di Unieuro, che parte oggi – giovedì 13 giugno – e proseguirà fino al 20 giugno. Sicuramente una buona occasione per portarsi a casa un ottimo affare, senza dover attendere il vero Black Friday di novembre. Ricordiamo, tuttavia, che i pezzi in sconto sono limitati: il consiglio è quello di recarsi il prima possibile nel negozio Unieuro più vicino, oppure acquistare tramite sito web ufficiale che offre sia spedizione a domicilio che ritiro nei punti vendita.