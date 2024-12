Volantino Sinergy, ultimo colpo di coda del Black Friday: fino al 50% di sconto

C’è ancora tempo fino al 4 dicembre per risparmiare fino al 50% su tantissimi prodotti: è attivo il volantino dedicato al Black Friday di Sinergy, che offre tantissimi sconti su un’ampia selezione di prodotti.

Smart TV, notebook e smartphone in offerta

Il primo sguardo è per gli smart TV. Quello a marchio TCL da ben 55" è disponibile a soli 299 euro (33% di sconto): offre qualità 4K UHD e controllo con assistenti vocali, nonché un elegante design metallico senza cornice. Un’altra ottima offerta è lo smart TV Samsung da 65" Crystal UHD a 599 euro (sconto del 20%).

Diversi gli sconti anche per i notebook. Un ottimo affare è Acer Aspire 3 A315, che è disponibile a soli 399,90 euro (-16%). Offre processore AMD Ryzen 5, 8GB di RAM e 512 GB di SSD. Ottimo prezzo, per chi cerca un PC a uso ufficio, anche per il notebook HP 250 G9 a soli 269,90 euro, ovvero il 22% di sconto.

Qualche offerta – davvero interessante – anche tra gli smartphone. iPhone 14 è in sconto del 10%: da 729 euro scende a 649 euro. Ottimo sconto di ben 100 euro per Reno 12FS che da 399,90 euro crolla a 299,90 euro. Samsung Galaxy A25 è ancora più economico a 269,90 euro (12% di sconto) e anche Redmi Note 13 scende sotto i 200 euro grazie al 23% di sconto.

Tutte le offerte fino al 50% di sconto proposte nel volantino Sinergy sono disponibili in occasione del Black Friday e scadranno il 4 dicembre: puoi approfittarne online con consegna a domicilio oppure nei punti vendita della catena.