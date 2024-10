Volantino Risparmio Casa, prezzi SHOCK: asciugatrice A++ a meno di 300 euro

Prezzi bassissimi da Risparmio Casa, nota catena diffusa in tutto il territorio nazionale specializzata nella vendita di prodotti per la casa – dall’igiene alla cura della persona, passando per elettrodomestici, accessori e giocattoli. Il nuovo volantino partirà sabato 26 ottobre e terminerà il 9 novembre: quindici giorni di offerte e promozioni da non perdere, ecco le migliori.

I migliori affari (e i prezzi SHOCK) da Risparmio Casa

Per la cura della persona, nel nuovo volantino Risparmio Casa troviamo un’ampia selezione di shampoo: Ultradolce Garnier da 600 ml a 3,65 euro, Head&Shoulders (con novità 2 in 1) a 2,49 euro, Palmolivb a 0,99 euro nel flacone da 350 ml. Per chi ha bimbi piccoli, ottimo prezzo per il quadripacco di pannolini Pampers Baby Dry a 15,95 euro. Include: pannolini Junior (64 pezzi), Maxi (68 pezzi), XL (52 pezzi) e Mutandino (56 pezzi).

Per quanto riguarda la pulizia della casa, sono tre i prodotti da tenere d’occhio. Capsule Finish per la lavastoviglie, in diverse formulazioni ma tutte con 34 caps, a 4,99 euro; Ajax Pavimenti e Fabuloso Pavimenti nel flacone da ben 1.250 ml maxi convenienza a soli 1,79 euro, entrambi. Per lavatrice ci sono, invece, il detersivo liquido Sole da 61 misurini in maxi formato a 4,88 euro e 1 litro di ammorbidente concentrato Fabuloso a 1,99 euro al pezzo.

Per gli amici a quattro zampe di casa, da Risparmio Casa troviamo in offerta la confezione da 24 buste Felix (Le ghiottonerie) per gatto a 8,99 euro, oppure 12 pezzi di Friskies in buste per cane a 4,69 euro. Infine, segnaliamo tre prodotti a prezzi SHOCK: la scarpiera in rattan da 5 ripiani a 8,80 euro, l’asciugatrice classe A++ a marchio Hoover a soli 299 euro e il forno microonde 23 litri Samsung a 79,90 euro.

Sfoglia qui il volantino Risparmio Casa:

Nei punti vendita Risparmio Casa è inoltre attiva una promozione: con una spesa minima di 30 euro e un contributo di 2 euro, è possibile scegliere un plaid 150×120 centimetri. Perfetto per le serate autunnali sul divano. Il volantino, ricordiamo, sarà attivo a partire dal 26 ottobre e terminerà il 9 novembre, in tutti i punti vendita della catena.