Volantino Risparmio Casa, preparati alla Pasqua con queste super offerte

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della Pasqua, Risparmio Casa lancia un nuovo volantino promozionale dedicato alla “Pasqua all’aria aperta”, ricco di offerte imperdibili fino al 19 aprile. Come sempre, non mancano i tantissimi prodotti in offerta per la cura della persona, la pulizia della casa e il tempo libero all’aperto, oltre a diversi elettrodomestici.

Scopri le offerte pasquali di Risparmio Casa

Tra le principali promozioni del volantino Risparmio Casa spiccano i prodotti per l’igiene. Tra questi, lo shampoo della linea Ultra Dolce Garnier in diverse profumazioni, al prezzo shock di soli 1,99 euro per il formato da 250 ml – ideale per tutta la famiglia.

Per la cura della casa, grande spazio è dedicato al marchio Dash. La confezione da 19 pezzi di Dash Pods Ecodosi Power è disponibile a 5,99 euro, mentre il Dash liquido regolare 60 lavaggi è proposto a 10,99 euro. Inoltre, il fustone Dash Blue Power da 78 misurini è in promozione a 13,99 euro.

Il volantino Risparmio Casa presenta anche interessanti novità per chi si prepara a viaggiare o desidera organizzarsi per le vacanze estive. Il set di valigie (composto da tre misure e un beauty case coordinato) è disponibile a 69,90 euro, con uno sconto del 13% acquistando il set completo.

Spazio, poi, agli elettrodomestici. Come il forno elettrico Necchi da 22 litri, proposto a soli 39,90 euro. O l’aspirapolvere senza filo Hoover, 200W di potenza, ricaricabile e ciclonica 2 in 1 con motore brushless, a 79,90 euro.

Sfoglia qui tutte le offerte:

Il volantino Risparmio Casa è disponibile fino al 19 aprile, in tutti i punti vendita della catena. Inoltre, con una spesa minima di 30 euro e un piccolo contributo di 5 euro, sarà possibile ricevere una comodissima bilancia da cucina digitale salvaspazio.