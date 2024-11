Volantino Risparmio Casa: fino al 50% di sconto per i tuoi regali di Natale

Da Risparmio Casa stanno per arrivare le tanto attese offerte natalizie: a partire da domani, 27 novembre, e fino al 19 dicembre, in tutti i punti vendita della catena potremo trovare un vastissimo assortimento di prodotti per la casa, di igiene personale e per animali, oltre a idee regalo, decorazioni e anche qualche prodotto tech, con sconti che sfiorano il 50%.

Numerose le offerte disponibili nella sezione audio e video del volantino Risparmio Casa. In cima alla lista troviamo ben quattro smart TV, tutte del marchio italiano Sèleco: quella da 40" in offerta a 199 euro (33% di sconto), quella da 50" a 299 euro (40% di sconto), le ultime due – entrambe da 32" – a 149 euro (42% lo sconto) e 99 euro (-33%, in questo caso).

Per chi cerca un regalo utile, segnaliamo gli auricolari bluetooth Techmade a soli 8,80 euro (-50%), le cuffie a padiglione Cellularline a 12,90 euro (-35%), la powerbank Trust da 5.000 mAh, con due porte di ricarica, a 8,80 euro (-40%) e l’amplificatore video universale per smartphone (a marchio Cellularline) a soli 6,90 euro (-30%).

