Volantino OBI, che offerte: c'è anche l'idropulitrice a meno di 100 euro

Nuove offerte per gli amanti del fai da te: da OBI, fino al 16 febbraio, sono disponibili numerosi prodotti in sconto, anche per la casa oltre che per il bricolage. Ecco alcune tra le migliori offerte del nuovo volantino.

Trapano, idropulitrice e molto altro

OBI offre numerosi sconti nel suo nuovo volantino. In primis, ti segnaliamo l’ottimo trapano avvitatore a batteria a soli 89,90 euro, con il 30% di sconto (prezzo di listino: 129 euro). Ottimo prezzo anche per l’idropulitrice Lavor Dive 130 Plus a 99 euro anziché 135, grazie al 26% di sconto.

Altri interessanti attrezzi fai da te in promozione sono il martello tassellatore demolitore, con valigetta e kit tre punte, a 69,90 euro, con il 22% di sconto; la smerigliatrice angolare a 39,90 euro (11% di sconto in questo caso); l’aspiratore solidi-liquidi WD 3 Karcher a 64,90 euro (27% di sconto).

Sfoglia tutte le offerte:

Immagini

Le offerte a volantino OBI resteranno disponibili fino al 16 febbraio nei punti vendita aderenti sul territorio nazionale e anche online, sul sito web ufficiale della catena. Approfittane per risparmiare sui migliori attrezzi fai da te.