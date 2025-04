Volantino OBI: aggiorna la tua attrezzatura fai da te con i grandi sconti a TASSO ZERO

Con l’arrivo della primavera, OBI lancia la promozione “Super Days”, ricca di offerte valide fino al 22 aprile e pensata per tutti gli appassionati di fai da te e manutenzione domestica. Il nuovo volantino, disponibile anche online, propone sconti eccezionali su elettroutensili, abbigliamento da lavoro, sistemi di aspirazione e climatizzazione, oltre a vantaggi esclusivi come la possibilità di pagare a tasso zero in 10 rate con prima rata a giugno 2025. Scopriamo insieme le promozioni più interessanti.

Le migliori offerte a volantino OBI

Tra i protagonisti del volantino troviamo il trapano avvitatore a batteria Einhell TE-CD 18/45, in offerta a 129 euro (anziché 199,95), completo di 2 batterie da 20 V – 2 Ah, luce LED, attacco angolare a 90° e 22 accessori. Da segnalare anche il trapano a percussione Bosch EasyImpact 630, in promozione a 59,90 euro, perfetto per lavori di foratura su legno, metallo e muratura grazie ai suoi 630 W di potenza e una velocità variabile fino a 3.000 giri/min.

Per chi cerca utensili per taglio e rifinitura, la troncatrice FEMI TR076 è tra le offerte più interessanti: 1.200 W di potenza, lama da 210 mm, taglio inclinabile fino a 45° e una capacità di taglio fino a 60 x 60 mm, a 149 euro invece di 209,95. Sempre utile per il fai da te è la smerigliatrice angolare Einhell TE-AG 18/115, con disco da 115 mm e una potenza di 8.500 giri/min, in vendita a 129 euro con batteria e borsa per il trasporto inclusi.

Immagini

Il volantino OBI sarà disponibile fino al 22 aprile, sia nei punti vendita fisici che online.